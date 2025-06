Что такое виртуальный номер телефона

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уверенно реализуется в Брянской области В Правительстве Брянской области под председательством губернатора Александра Богомаза состоялось оперативное совещание по вопросу реализации региона...

Крупнейшая криптовалютная биржа оплатит рекордный штраф на $4,3 млрд Binance Holdings Ltd. и его генеральный директор и основатель Чанпен Чжао признали себя виновными в нарушении требований законодательства США по борь...

Губернатор Роман Старовойт прокомментировал ремонт просевших люков ливневой канализации В Доме Советов прошло еженедельное оперативное совещание, где губернатор Курской области прокомментировал работы по поднятию люков на улице Малых, из...

В Курской области волонтёры провели футбольный турнир в поддержку СВО В посёлке Пóныри Курской области состоялся межрегиональный футбольный турнир среди юниоров, приуроченный к мероприятиям в поддержку военнослуж...

Инструменты развития: как маленький оренбургский городок удивил бизнесменов со всей России На днях город Ясный с населением чуть больше 15 тыс. человек стал местом “паломничества” представителей бизнеса из разных регионов страны...

Как Российский экспортный центр помогает продвижению российской продукции на международных маркетплейсах Расскажут эксперты e-commerce на главном экспортном форуме страны До момента, когда основные международные площадки по сути перекрыли возможность рос...

Объявлен слоган для Евровидения-2024 Европейский вещательный союз и SVT объявили слоган для международного песенного конкурса Евровидение-2024. Об этом сообщается на официальном сайте. В...

Цены на нефть растут на фоне падения запасов нефти в долларах и США Нефть выросла в среду на фоне ослабления доллара, сокращения запасов сырой нефти в США и того, что Великобритания одобрила еще одну вакцину от корона...

5,2 метра длины, 228 л.с., 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. В Россию приедет Dongfeng Palaso — это «китайский Nissan Navara» Сегодня в России официально представили внедорожник Oting Paladin — его продажи в стране запускает Sinomach Automobile. Но эта модель будет не ...

Исследователи предполагают, что под поверхностью Меркурия могут скрываться ледники Дневная температура поверхности Меркурия может достигать 230 °C. У него нет атмосферы или магнитного поля, и он представляется сухим и безжизненн...

Что подарить на крестины мальчику? Крещение ребенка – настоящий праздник, на который приглашают друзей и близких. В свою очередь гости дарят подарки, чтобы поздравить семью со знаменат...

Составление договора оказания услуг с самозанятым В начале этого года, я решил открыть свой собственный бизнес в сфере маркетинговых консультаций и услуг. Это был момент, когда в России активно разви...

Когда играю с россиянками, хочется иметь пистолет - Ястремская Даяна Ястремская раскритиковала ситуацию, сложившуюся в мировом профессиональном теннисе. По словам украинки, WTA просто делает вид, что ничего не пр...

Учёные воссоздали межзвёздное пространство одного из рукавов нашей галактики Российские учёные исследовали межзвёздное пространство в одном из спиральных рукавов Млечного Пути Учёные изучили, как формируются новые звезды, иссл...

Вышел первый трейлер культового мультфильма Гарфилд Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер анимационного фильма Гарфилд. Лента расскажет о рыжем коте, который обожает лазанью и ненавидит ...

Nissan инвестирует 1,4 миллиарда долларов в производство электромобилей Nissan инвестирует 1,4 миллиарда долларов в производство электромобилей своих самых продаваемых автомобилей на своем заводе в Великобритании. Nissan ...

Разработан мягкий суперконденсатор, который можно использовать для питания имплантируемых устройств Команда биоинженеров из Университета Ланьчжоу, Даляньского технологического университета и Цинхайского педагогического университета, находящихся в Ки...

Имплантации зубов под ключ в Нижнем Новгороде Клиника «Академия VIP» - центр имплантации зубов под ключ в Нижнем Новгороде предлагает все виды стоматологической помощи около 20 лет. Цены на услуг...

Криолиполиз. Холодная сила красоты Красота и стройность тела всегда были в центре внимания современного общества. В поисках идеальных форм и упругой кожи женщины и мужчины используются...

На Брянщине Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 15% годовых Россельхозбанк увеличил доходность по рублевым вкладам в рамках тарифного плана «Доходный». Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка ...

Энергетики «Россети Центр» были готовы к встрече со стихией В рамках совещания по подведению предварительных итогов восстановительных работ после прохождения урагана генеральный директор Обществ Игорь Маковски...

В сети появились рендеры Sony Xperia 1 V Мы надеемся, что Xperia 1 V уже не за горами. По-прежнему существует определенная вероятность того, что телефон появится на выставке MWC в Барселоне ...

Samsung показала Galaxy S23 и S23+ с обновленным дизайном Вслед за Galaxy S23 Ultra сегодня показали и обновление базовых моделей Galaxy S. И хотя Samsung улучшила основные аппаратные и программные функции, ...

Насколько корректно бесплатное скачивание музыки в Сети? Давайте в этой статье поговорим о том, насколько корректно скачивать недавно вышедшую в свет музыку в сети Интернет, а также о том, насколько это мож...

Основательница магазина корейской косметики рассказала о произволе в Инстаграм Основательница магазина корейской косметики LaskshmiShop рассказала о произволе искуственного интеллекта в ее Инстаграмм аккаунте, на который подписа...

Лига чемпионов. «Барселона» победила «Порту», «ПСЖ» на 98-й забил «Ньюкаслу», «Ман Сити» обыграл «Лейпциг», «Милан» влетел «Боруссии» Дортмунд Также во вторник «ПСЖ» ушел от поражения в игре с «Ньюкаслом» (1:1), «Манчестер Сити» справился с «Лейпцигом» (3:2), «Милан» был разбит «Боруссией» Д...

Депутат Журова: «Футбольная сборная СССР выигрывала Олимпиаду дважды, а Россия даже не отбирается туда. В Союзе не было иностранцев, как часто играли с европейцами? Уезжали ли советские игроки? Нет» «Все к чему-то привыкли, например к сборам за границей, хотя сейчас никто не отменяет эти сборы у наших игроков. Футболисты как ездили в теплые стран...

БСК инвестировала более 360 млн рублей в безотходные технологии Вопросы экологии – в числе приоритетов для БСК. В компании разработали уникальную технологию фильтрации дистиллерной жидкости для снижения нагр...

Ректоры российских вузов поддержали новую модель высшего образования Встреча прошла на территории центра "Сириус". Темой мероприятия стал отказ от Болонской системы и переход к собственной уникальной модели высшего обр...

Международный университет инвестиций Юлии Кузнецовой признан лучшей онлайн-школой для инвесторов Ежегодная премия Investment Leaders Award назвала сильнейших игроков финансового рынка. Победа в номинации «Лучшая онлайн-школа для инвесторов» заслу...

Для чего нужен торговый эквайринг и как его подключить Торговый эквайринг – это способ безналичной оплаты покупок. При подключении такой услуги клиент может рассчитываться за товар или услугу с помощью ка...

Беда не приходит одна: в Крыму снова объявили штормовое предупреждение Юг России сейчас расчищают от грязи, сломанных деревьев и обломков. Там устраняют последствия шторма, который стал самым мощным за всю историю метеон...

Время покупать. Инвесторы набросились на акции Начало года для американского фондового рынка выдалось не самым удачным - в преддверии повышения процентной ставки Федеральной резервной системой цен...

Трое участников представляют Брянскую область в финале конкурса «Флагманы образования» для управленцев в сфере образования и педагогов Для управленцев в сфере образования и педагогов стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – с...

Двое участников из Брянской области отмечены наградами на премии Росприроднадзора Итоги III сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — Дело каждого» огласило жюри на итоговой конференции в Москв...

Учёные воссоздали межзвёздное пространство одного из рукавов нашей галактики Российские учёные исследовали межзвёздное пространство в одном из спиральных рукавов Млечного Пути Учёные изучили, как формируются новые звезды, иссл...

Сколько денег можно хранить дома? Несмотря на обилие инвестиционных услуг, многие предпочитают держать накопления дома. Такой способ позволяет контролировать расходы, а также дает воз...

Какие задачи выполняет аутстаффинг в ритейле Если упростить понятие «аутстаффинг» максимально, получится только одно словосочетание – аренда персонала. Схема такой аренды также проста и понятна....

Русская поэма Издательство «Альпина Проза» представляет книгу Анатолия Наймана «Русская поэма». Эта книга — развернутый комментарий Анатолия Наймана к главным, осн...

Марк Галеотти – ATACMS это не панацея Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Марк Галеотти пишет в The Spectator о факторе ракет ATACMS в конфликте между Росс...

Пользователи X раскритиковали президента Польши за желание сберечь американских солдат После заявления президента Польши Анджея Дуды о необходимости прекратить действия России для защиты американских солдат от возможной гибели, пользова...

Нидерландская журналистка о роли ЧВК «Вагнер» в судьбе России: «она дает нации надежду на победу» Коллективный Запад ведет полномасштабную войну против РФ, которой для победы необходимо сплотить свои ряды и отбросить в сторону все существующие вну...

КНР строит первое в мире подводное хранилище данных Китай начал строительство первого в мире подводного коммерческого хранилища хранения данных. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает CGTN. Первый ...

Apple покажет iPhone 15. Чего ожидать Apple готовит показ новинок. 12 сентября в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино компания представит новые iPhone. Событие будет транслирова...

Vipe Nitro X1 Pulsar — универсальность и 80 Вт чистого звука Большой обзор мощного саундбокса Vipe Nitro X1 Pulsar мощностью 80 Вт. Если приводить очень грубое и короткое описание, то Vipe Nitro X1 Pulsar — это...

Как обеспечить защиту на нескольких устройствах и платформах? Важные советы и инструкции по обеспечению кибербезопасности на разных устройствах и ОС. В современном цифровом мире вы можете использовать множество ...

Что подарить на крестины мальчику? Крещение ребенка – настоящий праздник, на который приглашают друзей и близких. В свою очередь гости дарят подарки, чтобы поздравить семью со знаменат...

Составление договора оказания услуг с самозанятым В начале этого года, я решил открыть свой собственный бизнес в сфере маркетинговых консультаций и услуг. Это был момент, когда в России активно разви...

НАПК создал базу похищенных РФ культурных ценностей Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запускает в рамках проекта "Война и искусство" новый раздел - "Украденное наследие...

В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, уничтоженными РФ В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, которые украла или уничтожила Россия. Средства по их продаже пойдут на восстановление домов в...

Топ-10 отличных электрических плит: что покупать в 2023 году? При выборе современной электроплиты первый вопрос, который вы должны для себя решить — какой тип варочной панели вам больше всего подходит. Мы собрал...

ЖУРНАЛИСТ «БРЯНСКОЙ ГУБЕРНИИ» НАТАЛЬЯ БУДНИК ПОБЕДИЛА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «СМИРОТВОРЕЦ» Церемония подведения итогов и награждения победителей и призеров XV Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональны...

Брянский губернатор показал максимальный прирост рейтинга среди глав регионов ЦФО Опубликованы очередные данные рейтинга глав регионов России по ключевым показателям эффективности (KPI). Итоги авторитетного ежемесячного исследовани...

Шальная стая: бандитский «интернационал» – против России Террористы с Северного Кавказа объединяются под эгидой НАТО То, что определённая часть выходцев с Северного Кавказа обосновалась в странах Европы, пр...

Александр Назаров и другие члены набсовета НОЦ «Инженерия будущего» выбрали новую рабочую формулу Замглавы корпорации «Ростех» Александр Назаров и другие члены наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего» приняли новую рабочую формулу. В связи ...

Продажа электромобилей в Москве Приобрести электромобили из Китая в компании «Автотрейдер» может каждый желающий. Кстати, популярность такого рода транспортных средств с каждым годо...

Интернет-магазин автомобильных шин как прибыльный бизнес В эпоху цифровизации экономики интернет-торговля занимает все более значимое место в бизнес-пространстве. Особенно это касается рынка автомобильных ш...

Поездка с риском для жизни: смолянин «налетел» на неожиданное препятствие на дороге в центре города Крышка люка, на которую наехал молодой человек, больно ударила не только по авто, но и по бюджету горожанина. Максим, герой нашей истории, — об...

Аренда авто премиум класса в Москве Аренда автомашины премиум-класса выгодна во многих отношениях. Назовем ряд главных причин арендовать роскошный автомобиль. Для чего арендуют эксклюзи...

Когда требуется ремонт чиллеров Чиллером называют крупную холодильную установку, предназначенную для охлаждения жидкостей. Такие устройства используют на промышленных предприятиях и...

Компания Lotus разработала собственную зарядную станцию Фирменные скоростные «чарджеры» уже начали устанавливать в Китае, а в следующем году они появятся в Европе и на Ближнем Востоке. Батарею кроссовера E...

Гиперкар Koenigsegg Jesko установил рекорд шведской трассы Gotland Ring Круг длиной больше семи километров купе проехало на восемь секунд быстрее 520-сильного Porsche 911 GT3 RS MR. Интересно, что рекорд вышел случайно. З...

Пушич назвал задачу Шахтера на матч с Антверпеном В игре против Антверпена за Шахтер после долгого перерыва может снова сыграть Артем Бондаренко. Об этом на пресс-конференции перед матчем с Антверпен...

Супергол помог МЮ победить Эвертон в АПЛ "Черная полоса" в истории Эвертона продолжается. Напомним, недавно с команды было снято сразу 10 очков, из-за чего она оказалась в зоне вылета АПЛ. А...

Украинские ученые обнаружили новый вид пиявок Украинские ученые открыли новый вид антарктических пиявок, предки которых миллионы лет назад мигрировали в Арктику, а затем вернулись в Антарктику. О...

Биологи обнаружили считавшееся вымершим животное В Индонезии ученые обнаружили ехидну Аттенборо, которую в последний раз видели более 60 лет назад. Ученые считали, что этот вид млекопитающих вымер, ...

The Guardian: найдена причина головной боли после употребления красного вина Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, чтобы разгадать загадку о головной боли после употребления красного вина. Их работа была...

Эксперты Роскачества поведали, как защитить смартфон от холода Советы экспертов Роскачества помогут сохранить ваш смартфон в хорошем состоянии даже в экстремальной погоде. Летом бывают очень жаркие дни, которые м...

Запрыгнуть в последний вагон. Какие налоги нужно успеть заплатить до 1 декабря 1 декабря истекает срок уплаты налогов для физлиц. Обладатели недвижимости или машин легко могут пропустить день Х и заполучить пени, штрафы и другие...

Усадьбы Деда Мороза в России: где расположены и как до них добраться. Гайд Самый лучший способ создать новогоднее настроение — заняться подготовкой к празднику заранее. Уже сейчас можно начинать развешивать гирлянды, ставить...

НХЛ: Коламбус бьет Чикаго, Сиэтл - Сан-Хосе Сразу 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ были сыграны минувшей ночью. Среди всех поединков выделим разгромы, которые своим соперникам устроили Кола...

НХЛ: Даллас одолел Рейнджерс, Флорида - Эдмонтон Даллас уверенно победил Рейнджерс на своей площадке в очередной игровой день в НХЛ. При этом на последний период матча лидерами выходили клуб из Нью-...

Психолог дала советы тем, кто боится возвращаться в Украину Некоторые украинцы, выехавшие за границу из-за российской войны, боятся возвращаться в родную страну во время боевых действий. О том, как побороть эт...

Эксперты назвали главную опасность удаленной работы Ведущие эксперты утверждают, что работа на дому вредит психическому здоровью. В частности, приводит к развитию тревоги, депрессии и расстройства пище...

НХЛ: Нью-Джерси одолел Айлендерс, Чикаго - Сиэтл Невероятной жаждой победы отметился минувшей ночью в НХЛ Нью-Джерси. "Дьяволы" на собственной площадке уступали Айлендерсу после двух периодов 2:4, о...

НХЛ: Коламбус бьет Чикаго, Сиэтл - Сан-Хосе Сразу 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ были сыграны минувшей ночью. Среди всех поединков выделим разгромы, которые своим соперникам устроили Кола...

Вышел первый трейлер культового мультфильма Гарфилд Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер анимационного фильма Гарфилд. Лента расскажет о рыжем коте, который обожает лазанью и ненавидит ...

Теневое истребление лесов оставило Сергея Шеверду без отпуска Задержанный министр лесного хозяйства Иркутской области может потянуть за собой и других видных «шишек» городской администрации вплоть до губернатора...

Страшно жить: В Башкирии орудуют бандиты, выдающие себя за военных Известный в башкирском городе «подполковник» в очередной раз заставил горожан понервничать, рассказывая о своей любви к издевательствам. В Башкирии с...

Веган-шеф Кузьмина: В селедке под шубой можно заменить рыбу на водоросли или маринованные баклажаны Практически каждое традиционное блюдо можно сделать альтернативным. Например, заменить рыбу в селедке под шубой водорослями, колбасу в оливье – тофу,...

Общество: СВО продемонстрировала уязвимость танков в современном бою Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новы...

Жителей Японии предупредили о нападениях агрессивных бессонных медведей зимой В Японии в эту зиму ожидается всплеск нападений агрессивных и бессонных медведей. Обычно бурые медведи, проживающие в префектуре Хоккайдо, и азиатски...

Международный университет инвестиций Юлии Кузнецовой признан лучшей онлайн-школой для инвесторов Ежегодная премия Investment Leaders Award назвала сильнейших игроков финансового рынка. Победа в номинации «Лучшая онлайн-школа для инвесторов» заслу...

Intel демонстрирует сверхбыструю версию Thunderbolt Интерфейс обеспечивает обмен данными с периферийными устройствами на скорости 80 Гбит/с — как только что анонсированная спецификация USB4. Компания I...

OCS предлагает сервисы StormWall для защиты от DDoS-рисков и хакерских атак Компания StormWall предлагает рынку решения в области информационной безопасности — сервисы на основе искусственного интеллекта для защиты от DDoS-ат...

БРИКС: Россия – страна-председатель 2024 года 29 ноября в рамках деловой программы III Конгресса молодых ученых состоялась сессия «БРИКС: Россия — страна-председатель 2024 года». Модератор ...

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря, 2023 год не станет исключением. Впервые этот день был провозглашён ВОЗ в 1988 году. На...

Оптимальные правила и сроки хранения чистой питьевой воды в пластиковой таре Каждый заботится о чистой питьевой воде для своей семьи. Многие с целью экономии покупают питьевую воду в больших пластиковых канистрах или бутылях и...

Что подарить на крестины мальчику? Крещение ребенка – настоящий праздник, на который приглашают друзей и близких. В свою очередь гости дарят подарки, чтобы поздравить семью со знаменат...

Стало известно, почему Лунин до сих пор не основной вратарь Реала Андрей Лунин не получил место основного голкипера Реала после травмы Тибо Куртуа из-за таинственных договоренностей у него за спиной. Как сообщает из...

Андрей Шевченко может возглавить Милан Милан готов расстаться с главным тренером команды Стефано Пиоли. Руководство "росонерри" разочаровано последними результатами команды, особенно домаш...

Рама, крепкий кузов, полный привод: надежный внедорожник за 800 тысяч рублей Полноприводный кроссовер или внедорожник с пробегом до миллиона рублей – можно ли сейчас приобрести такой автомобиль и не разочароваться через нескол...

Запчасти для Kia и Nissan подорожают больше всего после пересчета средней стоимости Средняя цена запчастей в актуализированной версии соответствующих справочников увеличится в среднем на 9,8%. Это предварительная оценка, обновленные ...

Золотые старики. Как обеспечить специальным уходом немощных пенсионеров В России на 100 человек в возрасте старше 65 лет приходится одно место в доме престарелых, в то время как по рекомендации ВОЗ должно быть в пять раз ...

Их задержат прямо в аэропорту? Рабы из Мьянмы возвращаются домой Aif.ru много писал о судьбе 21-летнего Сергея Кузьмина и 20-летней Екатерины Неясовой, которые застряли в Мьянме, где разгорается военный конфликт. Н...

Как увидеть северное сияние в России 30 ноября и 1 декабря 2023 года Кажется, северное сияние в России становится обычным явлением В 2023 году на Земле происходит много магнитных бурь, из-за которых многие люди чувству...

Афтершоки после землетрясения в 1886 году в США продолжаются по сей день Древние землетрясения продолжают сотрясать Северную Америку Афтершоками называются слабые по силе землетрясения, которые происходят после сильных тол...

Обвал VIX: грядёт обвал или скучный рост? Влияние на рынок:2Волатильность финансовых рынков опустилась до минимума почти за четыре года, согласно индексу VIX. Этот, так называемый «инде...

Золото выбирает долгосрочный тренд Влияние на рынок:3Золото коснулось максимумов за полгода, продвинувшись на территорию выше $2010 на старте новой недели. За последние три года цена н...

Крупнейшая криптовалютная биржа оплатит рекордный штраф на $4,3 млрд Binance Holdings Ltd. и его генеральный директор и основатель Чанпен Чжао признали себя виновными в нарушении требований законодательства США по борь...

«Почему он не в колонии?»: Известный адвокат возмущена «щадящим» условным сроком для Навального Лидеру ФБК в 2017 году продлили испытательный срок до 2020 года. Адвокат Сталина Гуревич вновь призывает МВД обратить пристальное внимание на персону...

Уже отпустили? Экс-глава Раменского района активничал в соцсети после ареста за якобы убийство любовницы Проверка на полиграфе косвенно подтвердила вину Андрея Кулакова, сообщают СМИ. После задержания экс-главы Раменского района, на странице подозреваемо...

Toyota GR Sport: откуда взялись эти буквы и что они означают сегодня Если вы выпускаете автомобили – бросьте их в пламя безумных баталий автоспорта! И на выходе получите результат, от которого будут в восторге автовлад...

Когда наилучшее становится доступнее: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport Настоящие легенды с многолетней историей, приобретение которых – это вопрос не только денег, но и характера и… терпения: прежде чем занести деньги в ...

Лига Европы. «Ливерпуль» принимает ЛАСК, «Рома» против «Серветта», «Аталанта» сыграла вничью со «Спортингом» «Вильярреал» принимает «Панатинаикос», «Ливерпуль» – ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» противостоит «Серветту». Лига Европы Групповой этап 5-й тур ТСЦ...

Кубок мира. Спринт. Ханна Оберг стартует 1-й, Симон – 12-й, Виттоцци – 14-й, Эльвира Оберг – 16-й, Тандревольд – 20-й, Брезаз-Буше – 25-й Кубок мира по биатлону-2023/24 1-й этап Эстерсунд, Швеция Женщины Спринт Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Дата провед...

Лига Европы. «Ливерпуль» принимает ЛАСК, «Рома» против «Серветта», «Аталанта» сыграла вничью со «Спортингом» «Вильярреал» принимает «Панатинаикос», «Ливерпуль» – ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» противостоит «Серветту». Лига Европы Групповой этап 5-й тур ТСЦ...

Кубок мира. Спринт. Ханна Оберг стартует 1-й, Симон – 12-й, Виттоцци – 14-й, Эльвира Оберг – 16-й, Тандревольд – 20-й, Брезаз-Буше – 25-й Кубок мира по биатлону-2023/24 1-й этап Эстерсунд, Швеция Женщины Спринт Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Дата провед...

Украинские ученые обнаружили новый вид пиявок Украинские ученые открыли новый вид антарктических пиявок, предки которых миллионы лет назад мигрировали в Арктику, а затем вернулись в Антарктику. О...

Биологи обнаружили считавшееся вымершим животное В Индонезии ученые обнаружили ехидну Аттенборо, которую в последний раз видели более 60 лет назад. Ученые считали, что этот вид млекопитающих вымер, ...

Курянин Вадим Лашин занял 2-е место на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века» К его мнению прислушиваются сверстники, и он доказал, что готов вести за собой молодых людей. Курянин Вадим Лашин стал финалистом Всероссийского конк...

Роман Старовойт совершил рабочую поездку в Щигровский район 30 ноября губернатор Роман Старовойт работал в Щиграх. Глава региона осмотрел новые машины для районной больницы, оценил выполненные работы по ликвид...

10 распространённых мифов о космосе Казалось бы, сейчас мы знаем о Вселенной куда больше, чем когда-либо прежде, но всё ещё есть ряд мифов, которые легко могут одурачить современного че...

Время покупать. Инвесторы набросились на акции Начало года для американского фондового рынка выдалось не самым удачным - в преддверии повышения процентной ставки Федеральной резервной системой цен...

Имплантации зубов под ключ в Нижнем Новгороде Клиника «Академия VIP» - центр имплантации зубов под ключ в Нижнем Новгороде предлагает все виды стоматологической помощи около 20 лет. Цены на услуг...

Криолиполиз. Холодная сила красоты Красота и стройность тела всегда были в центре внимания современного общества. В поисках идеальных форм и упругой кожи женщины и мужчины используются...

Все мигранты в гости к нам Различные регионы нашей страны поочередно вводят ограничения на работу мигрантов. Прежде всего, это касается розничной торговли алкогольными напиткам...

На 24-ом заседании Курской областной Думы, региональным парламентом в первом чтении, был принят проект об областном бюджете На 24-ом заседании Курской областной Думы, региональным парламентом в первом чтении, был принят проект об областном бюджете на период – с 2023-...

Обучение виртуальной реальности может сократить гендерный разрыв в некоторых задачах Выяснение того, почему мужчины и женщины по-разному справляются с некоторыми задачами, является предметом споров и не имеет научного консенсуса. Одно...

ChatGPT создает убедительное фальшивое медицинское заключение Распространенной истиной среди статистиков является то, что «данные не лгут». Однако недавние открытия итальянских исследователей могут заставить тех...

OpenAI: гендиректор скрывал от совета директоров прорыв в области ИИ OpenAI — компания, которая разрабатывает и исследует генеративный ИИ, способный создавать разные формы контента. Ее цель — создать искусс...

Обновленный Exeed VX представят в России 7 декабря За неделю до российского дебюта Exeed перечислил главные отличия обновленной модели от той, которая продается сейчас. Во-первых, кроссовер преобразил...

Новая разработка Kia и Hyundai произведет революцию в дизайне электромобилей Технология Uni Wheel позволит уменьшить размеры моторов, увеличит внутреннее пространство и даст больше компоновочной свободы. Новшество представляет...

Формула-1: Ферстаппен уверенно победил в Бразилии И снова Ред Булл, и снова Макс Ферстаппен. Нидерландский гонщик снова победил в Формуле-1 сезона 2023 года. На этот раз ему не было равных в Гран-при...

Формула-1: Гран-при Мексики выиграл Ферстаппен Макс Ферстаппен продолжает свое доминирование в Формуле-1 этого сезона. Нидерландец выиграл очередной Гран-при, на этот раз в Мексике. Эта победа ста...

Обзор Tropico 6 Going Viral: от диктатора к доктору Tropico 6 без дополнений представляла собой глубокий градостроительный симулятор с ярким юмором и узнаваемым стилем. В игре приходилось строить жилищ...

Как слили секретный архив Верховного суда РФ 24 ноября 2023 г. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в спешном порядке и на безальтернативной основе рекомендовала к назначению председателем ...

«Ручной суд, удобной элите региона» Как известно, награждение непричастных и наказание невиновных - любимая самарская игра. Если первая часть народной пословицы, - прерогатива губернато...

Данилов Никита Игоревич: Уход из госкорпорации в стартап Данилов Никита Игоревич – генеральный директор компании «FlyDrone». Данилов работал в госкорпорации по ОРВД на должности заместителя генерального дир...

Компания PRO32 представила на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус Компания PRO32, которая до 2022 года была эксклюзивным дистрибьютором словацкого разработчика антивирусных решений ESET, выпустила новую версию своег...

Гаджеты недели 28 ноября 2023 года Представляем вашему вниманию: интеллектуальная роботизированная газонокосилка RoboUP T1000P; беспроводная мышь Snoopy Wireless Mouse для детей; полно...

Лига Европы. «Ливерпуль» принимает ЛАСК, «Рома» против «Серветта», «Аталанта» сыграла вничью со «Спортингом» «Вильярреал» принимает «Панатинаикос», «Ливерпуль» – ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» противостоит «Серветту». Лига Европы Групповой этап 5-й тур ТСЦ...

«Государство играет с нами в игру и повышает уровень сложности. Вот тебе доллар по 120 рублей. Справился? А теперь ты не сможешь переводить деньги». Спиряков о валютных ограничениях Тренер вратарей «Амкала» занимается бизнесом – у него собственный магазин спортивной экипировки. «Сначала был резкий рост валюты – в апреле-мае 2022-...

Теневое истребление лесов оставило Сергея Шеверду без отпуска Задержанный министр лесного хозяйства Иркутской области может потянуть за собой и других видных «шишек» городской администрации вплоть до губернатора...

Страшно жить: В Башкирии орудуют бандиты, выдающие себя за военных Известный в башкирском городе «подполковник» в очередной раз заставил горожан понервничать, рассказывая о своей любви к издевательствам. В Башкирии с...

В сети появились рендеры Sony Xperia 1 V Мы надеемся, что Xperia 1 V уже не за горами. По-прежнему существует определенная вероятность того, что телефон появится на выставке MWC в Барселоне ...

Samsung показала Galaxy S23 и S23+ с обновленным дизайном Вслед за Galaxy S23 Ultra сегодня показали и обновление базовых моделей Galaxy S. И хотя Samsung улучшила основные аппаратные и программные функции, ...

Резиновое покрытие для ледовых арен и открытых катков Небольшие ледовые арены могут обустраиваться не только в спортивных комплексах, но и на территории торгово-развлекательных центров. Здесь важно подоб...

Прыжок с парашютом: похож ли он на падение? Вероятно, вполне разумно думать, что выпрыгнуть из самолета и лететь к земле со скоростью 120 миль в час — это как упасть, верно? Но это не совсем та...

Menemukan Data SGP Terlengkap untuk Hasil Togel Terbaik Kita semua tahu bahwa menemukan data SGP terlengkap untuk hasil togel terbaik bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan, jika Anda belum terbiasa dan belum...

Cara Bermain Menang dengan Hasil Pengeluaran SGP Live Jika Anda sibuk mencari cara bermain togel Singapura dan menang, pengeluaran SGP Live adalah jalan. Sebagian besar orang berpikir jika mereka perlu m...

Китай представил проект квадрокоптера для сбора образцов на Марсе Китайские инженеры представили проект квадрокоптера для будущего проекта по возврату образцов пород с Марса. Предполагается, что дрон будет способен ...

Хирурги-женщины сэкономили больницам больше шести тысяч долларов в год Канадские ученые проанализировали выборку из более чем миллиона пациентов и выяснили, что годовые общие расходы больниц на медицинское обслуживание п...

КХЛ. «Спартак» проиграл «Куньлуню», «Ак Барс» обыграл «Автомобилист», «Металлург» пропустил 5 шайб от «Барыса» «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» (3:2), «Спартак» уступил «Куньлуню» (3:5). Фонбет Чемпионат КХЛ Сибирь – Адмирал – 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0...

НХЛ. «Анахайм» примет «Вашингтон», «Тампа» против «Питтсбурга», «Миннесота» в гостях у «Нэшвилла», «Виннипег» – «Эдмонтон» «Тампа» сыграет против «Питтсбурга», «Миннесота» в гостях у «Нэшвилла», «Виннипег» встретится с «Эдмонтоном». Регулярный чемпионат Монреаль – Ф...

В Рогнединском районе состоялось открытие Сквера солдатской доблести 0 ноября состоялось открытие Сквера Солдатской доблести в п. Рогнедино. Это стало возможным благодаря программе "Инициативное бюджетирование". В торж...

Губернатор Александр Богомаз рассказал про принятый главный финансовый документ Брянщины Депутаты Брянской областной Думы накануне приняли главный финансовый документ региона. Бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год принял...

Индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума Небольшим ростом основных котировок завершились в понедельник торги на Нью-йоркской фондовой бирже. Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой а...

«Блочные войны» в Колхозном переулке Смоленска: кто прав в «восстании» автовладельцев Бетонные блоки перегораживают проезд в Колхозном переулке в районе домов №№19 и 19а. Smolnarod попытался разобраться в истории соседских «войн...

Свидетели по делу экс-главы Гагаринского района Романа Журавлева меняют показания Сразу два ключевых свидетеля, которые на этапе следствия изобличали бывшего главу района, на судебном заседании «забыли» о том, как он оказывал на ни...

НБА: Лейкерс бьет Детройт, Клипперс - Сакраменто Оба клуба из Лос-Анджелеса одержали уверенные победы над своими соперниками минувшей ночью в НБА. Лейкерс гостили в Детройте и разгромили главного ау...

НБА: Бостон громит Чикаго, Нью-Йорк - Шарлотт Домашними разгромами Бостона над Чикаго и Нью-Йорка над Шарлотт отличился очередной игровой день в НБА. Отметим, что в обоих случаях хозяева не дали ...

Анонс Windows 11 Insider Preview Build 23595 (канал Dev) Добрый вечер, друзья! Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 под номером 23595 для участников программы Windows Insider, использ...

Анонс Windows 11 Insider Preview Build 26002 (канал Canary) Добрый вечер, друзья! Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 под номером 26002 для участников программы Windows Insider, использ...

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Халидж», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Малкома в пятницу В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет дома с «Аль-Насром» Криштиану Роналду. В субботу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда встретится в гостях с «Аль-Ох...

Лига Европы. «Ливерпуль» принимает ЛАСК, «Рома» против «Серветта», «Аталанта» сыграла вничью со «Спортингом» «Вильярреал» принимает «Панатинаикос», «Ливерпуль» – ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» противостоит «Серветту». Лига Европы Групповой этап 5-й тур ТСЦ...

Как увидеть северное сияние в России 30 ноября и 1 декабря 2023 года Кажется, северное сияние в России становится обычным явлением В 2023 году на Земле происходит много магнитных бурь, из-за которых многие люди чувству...

Афтершоки после землетрясения в 1886 году в США продолжаются по сей день Древние землетрясения продолжают сотрясать Северную Америку Афтершоками называются слабые по силе землетрясения, которые происходят после сильных тол...

БЭБ разоблачило растрату в Киевской области при покупке томографа Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области расследуют уголовное производство по факту присвоения ...

KAN Development расширяет инфраструктуру ЖК медицинским сервисом Добробута Услуги клиники станут доступны жителям Файна Таун уже со второго квартала 2022 года, следующее открытие состоится в ЖК Respublika. Это впервые украин...

Как слили секретный архив Верховного суда РФ 24 ноября 2023 г. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в спешном порядке и на безальтернативной основе рекомендовала к назначению председателем ...

«Ручной суд, удобной элите региона» Как известно, награждение непричастных и наказание невиновных - любимая самарская игра. Если первая часть народной пословицы, - прерогатива губернато...

Дело для настоящих мужчин Екатерина Медведева, депутат сельского Совета, методист МБУК «Межпоселенческий центр культурно-досуговой работы» : В основе государства всегда было с...

БРИКС: Россия – страна-председатель 2024 года 29 ноября в рамках деловой программы III Конгресса молодых ученых состоялась сессия «БРИКС: Россия — страна-председатель 2024 года». Модератор ...

В Лас-Вегасе представили крупнейшее сферическое здание в мире В Лас-Вегасе представили самое большое сферическое здание в мире. Арена MSG Sphere снаружи оборудована огромным экраном и может транслировать любое и...

Сколько денег можно хранить дома? Несмотря на обилие инвестиционных услуг, многие предпочитают держать накопления дома. Такой способ позволяет контролировать расходы, а также дает воз...

Какие задачи выполняет аутстаффинг в ритейле Если упростить понятие «аутстаффинг» максимально, получится только одно словосочетание – аренда персонала. Схема такой аренды также проста и понятна....

На компьютерные игры в 2021 году ушло 180 млрд долларов В 2021 году более 180 миллиардов долларов в мире потратили на компьютерные игры. Об этом говорится в отчете маркетинговой компании Newzoo о продажах ...

Названа лучшая компьютерная игра 2021 года Лучшей игрой 2021 года по версии The Game Awards стала It Takes Two от студии Hazelight Games. Об этом сообщается на сайте премии. В номинации также ...

The Guardian: найдена причина головной боли после употребления красного вина Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, чтобы разгадать загадку о головной боли после употребления красного вина. Их работа была...

Эксперты Роскачества поведали, как защитить смартфон от холода Советы экспертов Роскачества помогут сохранить ваш смартфон в хорошем состоянии даже в экстремальной погоде. Летом бывают очень жаркие дни, которые м...

КНР строит первое в мире подводное хранилище данных Китай начал строительство первого в мире подводного коммерческого хранилища хранения данных. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает CGTN. Первый ...

Apple покажет iPhone 15. Чего ожидать Apple готовит показ новинок. 12 сентября в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино компания представит новые iPhone. Событие будет транслирова...

Что делать, если не включается камера на Айфоне Для многих владельцев смартфонов Apple Айфон в первую очередь ассоциируется с камерой. И как же сильно можно удивиться, когда в один прекрасный момен...

10 товаров с AliExpress, которые можно купить со скидкой даже после распродажи На АлиЭкспресс отгремели две громкие распродажи подряд — 11.11 и Черная пятница. В это время можно было урвать большое количество хороших товар...

НАПК создал базу похищенных РФ культурных ценностей Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запускает в рамках проекта "Война и искусство" новый раздел - "Украденное наследие...

В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, уничтоженными РФ В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, которые украла или уничтожила Россия. Средства по их продаже пойдут на восстановление домов в...

Бесперебойное Питание: Надежность и Эффективность с Engars В современном мире, где зависимость от электроэнергии становится все более важной, устройства бесперебойного питания (ИБП) играют ключевую роль в обе...

Штампы в бизнесе: преимущества и назначение Штампы стали незаменимой частью делового мира. Первоначально они использовались для оформления официальных документов. А затем требования к информаци...

Toyota GR Sport: откуда взялись эти буквы и что они означают сегодня Если вы выпускаете автомобили – бросьте их в пламя безумных баталий автоспорта! И на выходе получите результат, от которого будут в восторге автовлад...

Когда наилучшее становится доступнее: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport Настоящие легенды с многолетней историей, приобретение которых – это вопрос не только денег, но и характера и… терпения: прежде чем занести деньги в ...

Психолог дала советы тем, кто боится возвращаться в Украину Некоторые украинцы, выехавшие за границу из-за российской войны, боятся возвращаться в родную страну во время боевых действий. О том, как побороть эт...

Эксперты назвали главную опасность удаленной работы Ведущие эксперты утверждают, что работа на дому вредит психическому здоровью. В частности, приводит к развитию тревоги, депрессии и расстройства пище...

Как выглядит эксклюзивная 3-комнатная квартира в центре Пензы почти за 20 миллионов рублей Как выглядит эксклюзивная 3-комнатная квартира в центре Пензы почти за 20 миллионов рублейЧто там есть В Пензе на сайте объявлений по недвижимости ЦИ...

ТОП 5 - Лучшие LED/LASER проекторы для домашних кинотеатров LED/LASER проекторы пока так и не приблизились по ценам к ламповым моделям, а их уже вытесняют большие телевизоры, которые стремительно дешевеют Наст...

Топ 10 - Лучшие проекторы для домашних кинотеатров в жилой комнате Под давлением быстрого снижения цен на телевизоры из обновленной версии обзора полностью исчезли бледные модели проекторов мощностью менее 300 Вт Гла...

Правильный выбор партнеров по бухгалтерскому сопровождению и налоговому консультированию — это залог финансовой стабильности и роста компании

В современном мире ведение бизнеса невозможно представить без грамотного управления финансами и правильного оформления бухгалтерской отчетности. ...

В Летошницком сельском доме культуры прошел урок безопасности «Правила дорожного движения. Зимняя дорога» Как обезопасить себя при передвижении через проезжую часть дороги, особенно в зимнее время года, которое связано часто со снегопадами, гололёдом? Отв...

Форум BRICS+ Fashion Summit собрал 120 лучших российских и зарубежных дизайнеров До 2 декабря сразу на нескольких площадках проходят паблик-токи, модные показы, fashion-интенсивы и показы fashion-фильмов. Работает B2B-шоурум, где ...

БСК инвестировала более 360 млн рублей в безотходные технологии Вопросы экологии – в числе приоритетов для БСК. В компании разработали уникальную технологию фильтрации дистиллерной жидкости для снижения нагр...

БРИКС: Россия – страна-председатель 2024 года 29 ноября в рамках деловой программы III Конгресса молодых ученых состоялась сессия «БРИКС: Россия — страна-председатель 2024 года». Модератор сессии...

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря, 2023 год не станет исключением. Впервые этот день был провозглашён ВОЗ в 1988 году. На...

Номера телефона +7 (942) — какой оператор и кто может звонить? Некоторую информацию о номере можно понять по его коду, например, где именно зарегистрирован номер и какой провайдер его обслуживает. Какому оператор...

Vipe Nitro X1 Pulsar — универсальность и 80 Вт чистого звука Большой обзор мощного саундбокса Vipe Nitro X1 Pulsar мощностью 80 Вт. Если приводить очень грубое и короткое описание, то Vipe Nitro X1 Pulsar — это...

DOOGEE представила новые флагманы Технологические новинки из Поднебесной. Китайские разработчики представили на российском рынке потрясающие смартфоны: стильную премиум-модель 4 в одн...

Хитрость, которую должен знать каждый пользователь Snapchat Если вы пользователь Snapchat, который когда-либо имел несчастье использовать приложение на телефоне Android, то вы наверняка уже в курсе, как хорошо...

Вкусные куриные крылышки: лучшие рецепты Куриные крылышки – это универсальный продукт, ведь из него можно приготовить множество блюд – и запечь, и пожарить, и отварить, и использовать в каче...

Готовим ароматный шашлык в духовке: лучшие рецепты Шашлык можно приготовить не только на гриле, но и в духовке. Кроме того, таким образом он получается нежным, ароматным и полезным. Приготовить шашлык...

Обучение виртуальной реальности может сократить гендерный разрыв в некоторых задачах Выяснение того, почему мужчины и женщины по-разному справляются с некоторыми задачами, является предметом споров и не имеет научного консенсуса. Одно...

ИИ предсказывает пути развития недоношенных детей Исследователи из UMC Utrecht разработали модель искусственного интеллекта для прогнозирования долгосрочных результатов у крайне недоношенных детей на...

Эксперты ждут очередного Золотого мяча для Месси После триумфального выступления на футбольном чемпионате мира в Катаре лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал основным претендентом на главную ин...

Топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ составляют игроки «Зенита» Пока элитный футбольный дивизион России – Премьер-лига, находится на зимних каникулах, эксперты футбольного финансового рынка обновили ориентировочну...

Веган-шеф Кузьмина: В селедке под шубой можно заменить рыбу на водоросли или маринованные баклажаны Практически каждое традиционное блюдо можно сделать альтернативным. Например, заменить рыбу в селедке под шубой водорослями, колбасу в оливье – тофу,...

Общество: СВО продемонстрировала уязвимость танков в современном бою Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новы...